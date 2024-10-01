Энрике об Артете: «Мы вместе играли в «Барсе», а сейчас он один из лучших тренеров. Микель полностью изменил «Арсенал» – прекрасный тренер и человек»

Луис Энрике назвал Микеля Артету одним из лучших тренеров на данный момент.

Завтра «ПСЖ» сыграет в гостях с «Арсеналом » в рамках Лиги чемпионов .

«Я уже работал с Микелем Артетой , мы были партнерами по команде в «Барселоне» один сезон, и у меня остались отличный воспоминания о нем. С нетерпением жду встречи и возможности поговорить с ним завтра.

Он один из лучших тренеров сейчас, и он полностью изменил «Арсенал». Прекрасный тренер и прекрасный человек», ­– заявил главный тренер «ПСЖ ».