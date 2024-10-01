Энрике об Артете: «Мы вместе играли в «Барсе», а сейчас он один из лучших тренеров. Микель полностью изменил «Арсенал» – прекрасный тренер и человек»
Луис Энрике назвал Микеля Артету одним из лучших тренеров на данный момент.
Завтра «ПСЖ» сыграет в гостях с «Арсеналом» в рамках Лиги чемпионов.
«Я уже работал с Микелем Артетой, мы были партнерами по команде в «Барселоне» один сезон, и у меня остались отличный воспоминания о нем. С нетерпением жду встречи и возможности поговорить с ним завтра.
Он один из лучших тренеров сейчас, и он полностью изменил «Арсенал». Прекрасный тренер и прекрасный человек», – заявил главный тренер «ПСЖ».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
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