Артета о «ПСЖ»: «Они доминируют, сразу хотят вернуть мяч при потере – таков Энрике, он везде играет одинаково»
Микель Артета высказался о стиле игры «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов.
«Все с нетерпением ждут этого матча. В этом сезоне формат немного отличается, и мы имеем дело, вероятно, с соперником самого высокого уровня в европейском футболе. Это отличная возможность.
Они действительно сильны. Они доминируют на каждом этапе игры, и у них очень четкие намерения. Когда у них нет мяча, они тут же хотят его вернуть и атакуют вас. Таков Луис [Энрике]. Где бы он ни был, он везде играет одинаково», – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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