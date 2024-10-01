0:7 от «Ливерпуля» – самое унизительное поражение «МЮ» при тен Хаге. 0:3 от «Тоттенхэма» – на 3-м месте, 3:6 от «Сити» – на 7-м (Goal)
Goal составил рейтинг, в который вошли 12 матчей манкунианцев под руководством нидерландского специалиста. Самым унизительным признано поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:7.
Весь список выглядит так:
1. 0:7 от «Ливерпуля», 5 мая 2023-го;
2. 0:4 от «Кристал Пэлас», 6 мая 2024-го;
3. 0:3 от «Тоттенхэма», 29 сентября 2024-го;
4. 0:3 от «Борнмута», 3 января 2023-го;
5. 0:4 от «Брентфорда», 13 августа 2022-го;
6. 3:3 (4:2 по пенальти) с «Ковентри», 21 апреля 2024-го;
7. 3:6 от «Манчестер Сити», 2 октября 2022-го;
8. 0:3 от «Севильи», 20 апреля 2023-го;
9. 3:4 от «Челси», 4 апреля 2024-го;
10. 0:3 от «Ливерпуля», 2 сентября 2024-го;
11. 2:3 от «Галатасарая», 3 октября 2023-го;
12. 0:1 от «Ньюкасла», 2 декабря 2023-го.
«МЮ» не уволит тен Хага в ближайшее время. Боссы клуба поддерживают тренера (The Telegraph)
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