У «Саутгемптона» 5 поражений и ничья в 6 матчах АПЛ. Дальше – «Арсенал»
«Саутгемптон» набрал 1 очко в 6 матчах АПЛ на старте сезона.
Сегодня «святые» уступили «Борнмуту» (1:3) в 6-м туре Премьер-лиги. Серия без побед достигла 6 игр.
«Саутгемптон», набрав одно очко, занимает 19-е место в таблице.
В матче 7-го тура АПЛ команда тренера Расселла Мартина сыграет против «Арсенала» 5 октября на «Эмирейтс».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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