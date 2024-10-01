У «Саутгемптона» 5 поражений и ничья в 6 матчах АПЛ. Дальше – «Арсенал»

«Саутгемптон» набрал 1 очко в 6 матчах АПЛ на старте сезона.

Сегодня «святые» уступили «Борнмуту » (1:3) в 6-м туре Премьер-лиги. Серия без побед достигла 6 игр.

«Саутгемптон », набрав одно очко, занимает 19-е место в таблице.

В матче 7-го тура АПЛ команда тренера Расселла Мартина сыграет против «Арсенала » 5 октября на «Эмирейтс».