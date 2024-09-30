Это’О на 6 месяцев запретили посещать матчи Камеруна за агрессивное поведение во время женского ЧМ U20
Самюэлю Это’О на полгода запретили посещать матчи сборной Камеруна.
ФИФА наложила санкции на экс-игрока «Барселоны» и «Интера», ныне занимающего пост президента Камерунской федерации футбола, за нарушения дисциплинарного кодекса по статьям об «оскорбительном поведении и нарушеним принципов честной игры» и «неподобающем поведении».
Речь идет, в частности, о поведении Это’О во время матча плей-офф женского чемпионата мира среди команд U20 между командами Камеруна и Бразилии.
Запрет на посещение матчей, вступивший в силу с понедельника, распространяется на мужские и женские команды Камеруна всех возрастных категорий.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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