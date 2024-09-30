Расписание 14-15-го туров РПЛ: ЦСКА примет «Спартак» 2 ноября, «Динамо» сыграет с «Ростовом» 1-го, «Зенит» с «Ахматом» – 10-го
Опубликовано расписание 14-го и 15-го туров Мир РПЛ.
Лига определила даты и время начала матчей.
14-й тур
1 ноября (пятница)
19:00 «Динамо» – «Ростов»
2 ноября (суббота)
18:00 «Локомотив» – «Рубин»
18:00 «Зенит» – «Динамо» Махачкала
20:45 ЦСКА – «Спартак»
3 ноября (воскресенье)
13:00 «Акрон» – «Крылья Советов»
15:15 «Ахмат» – «Пари НН»
17:30 «Факел» – «Химки»
19:45 «Краснодар» – «Оренбург»
15-й тур
9 ноября (суббота)
14:00 «Локомотив» – «Факел»
16:30 «Динамо» Махачкала – «Оренбург»
19:00 «Ростов» – «Химки»
19:30 «Динамо» – «Пари НН»
10 ноября (воскресенье)
13:00 «Крылья Советов» – ЦСКА
15:15 «Спартак» – «Акрон»
17:30 «Ахмат» – «Зенит»
19:45 «Рубин» – «Краснодар».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РПЛ
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