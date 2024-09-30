Расписание 14-15-го туров РПЛ: ЦСКА примет «Спартак» 2 ноября, «Динамо» сыграет с «Ростовом» 1-го, «Зенит» с «Ахматом» – 10-го

Опубликовано расписание 14-го и 15-го туров Мир РПЛ.

Лига определила даты и время начала матчей.

14-й тур

1 ноября (пятница)

19:00 «Динамо» – «Ростов»

2 ноября (суббота)

18:00 «Локомотив » – «Рубин»

18:00 «Зенит» – «Динамо » Махачкала

20:45 ЦСКА – «Спартак»

3 ноября (воскресенье)

13:00 «Акрон» – «Крылья Советов»

15:15 «Ахмат» – «Пари НН»

17:30 «Факел» – «Химки»

19:45 «Краснодар» – «Оренбург »

15-й тур

9 ноября (суббота)

14:00 «Локомотив» – «Факел »

16:30 «Динамо» Махачкала – «Оренбург»

19:00 «Ростов» – «Химки»

19:30 «Динамо» – «Пари НН»

10 ноября (воскресенье)

13:00 «Крылья Советов» – ЦСКА

15:15 «Спартак» – «Акрон»

17:30 «Ахмат» – «Зенит»

19:45 «Рубин» – «Краснодар».