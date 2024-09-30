Черников назвал матч с «Зенитом» лучшим в сезоне: «Борьба за чемпионство будет до последнего тура. Настраиваемся на каждую игру»

Александр Черников назвал матч с «Зенитом» лучшим в сезоне для «Краснодара».

В игре 10-го тура Мир РПЛ «быки» одержали победу со счетом 2:0 и возглавили таблицу.

– Положительно оцениваю игру, подарили нашим болельщикам победу. Борьба за чемпионство будет до последнего тура. Мы сейчас не думаем о том, что будет через два-три матча, настраиваемся на каждую игру.

– Это лучшая игра «Краснодара» в этом сезоне?

– После 10 туров, которые прошли, учитывая [статус] соперника, скажу, что да.

– Что думаете о попадании в расширенный состав сборной?

– Сейчас клубный футбол, а не сборная.

– Игры сборной важны, независимо от соперников?

– Игры всегда важны, – сказал полузащитник «Краснодара ».