Черников назвал матч с «Зенитом» лучшим в сезоне: «Борьба за чемпионство будет до последнего тура. Настраиваемся на каждую игру»
Александр Черников назвал матч с «Зенитом» лучшим в сезоне для «Краснодара».
В игре 10-го тура Мир РПЛ «быки» одержали победу со счетом 2:0 и возглавили таблицу.
– Положительно оцениваю игру, подарили нашим болельщикам победу. Борьба за чемпионство будет до последнего тура. Мы сейчас не думаем о том, что будет через два-три матча, настраиваемся на каждую игру.
– Это лучшая игра «Краснодара» в этом сезоне?
– После 10 туров, которые прошли, учитывая [статус] соперника, скажу, что да.
– Что думаете о попадании в расширенный состав сборной?
– Сейчас клубный футбол, а не сборная.
– Игры сборной важны, независимо от соперников?
– Игры всегда важны, – сказал полузащитник «Краснодара».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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