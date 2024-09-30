Абаскаль готов снова поработать в России: «Когда уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе»
Гильермо Абаскаль готов снова поработать в России.
Испанец тренировал «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024 года.
– Сможете вернуться в чемпионат России? Вам это интересно? Или для вас этот этап уже закрыт?
– Когда ты уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе.
Так что вернуться в Россию было бы одновременно и большой мотивацией, и удовольствием. То есть, удалить эту занозу и завершить начатую работу.
Поэтому, если однажды Бог захочет и если футбол даст мне эту возможность, – я вернусь. Чтобы доделать работу, брошенную на половине пути, и вытащить эту занозу, – сказал Абаскаль.
Абаскаль о работе в «Спартаке»: «Если это эксперимент, то роскошный. Очень доволен третьим местом. Возможно, были бы близки к титулу, если бы не допустили ошибок в первый год»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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