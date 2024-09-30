Абаскаль готов снова поработать в России: «Когда уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе»

Гильермо Абаскаль готов снова поработать в России.

Испанец тренировал «Спартак » с лета 2022 года по апрель 2024 года.

– Сможете вернуться в чемпионат России? Вам это интересно? Или для вас этот этап уже закрыт?

– Когда ты уходишь, так и не поставив точку, это всегда подобно занозе.

Так что вернуться в Россию было бы одновременно и большой мотивацией, и удовольствием. То есть, удалить эту занозу и завершить начатую работу.

Поэтому, если однажды Бог захочет и если футбол даст мне эту возможность, – я вернусь. Чтобы доделать работу, брошенную на половине пути, и вытащить эту занозу, – сказал Абаскаль .

Абаскаль о работе в «Спартаке»: «Если это эксперимент, то роскошный. Очень доволен третьим местом. Возможно, были бы близки к титулу, если бы не допустили ошибок в первый год»