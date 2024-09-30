«Зенит» сыграет с «Оренбургом». Петербуржцы, ждем всех на домашнем матче!

«Зенит» принимает «Оренбург» в 11-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 5 октября, в 16:30 на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» по итогам десяти туров чемпионата идет на третьем месте в турнирной таблице, обладая 23-я очками. Оренбуржцы же находятся на 14-м месте, набрав семь очков.

Перед стартом игры на арене выступит популярный российский исполнитель – Xolidayboy. Также гостей ждет яркая церемония открытия матча. Сине-бело-голубые, приходите на стадион!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .