«Зенит» сыграет с «Оренбургом». Петербуржцы, ждем всех на домашнем матче!
«Зенит» принимает «Оренбург» в 11-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 5 октября, в 16:30 на стадионе «Газпром Арена».
«Зенит» по итогам десяти туров чемпионата идет на третьем месте в турнирной таблице, обладая 23-я очками. Оренбуржцы же находятся на 14-м месте, набрав семь очков.
Перед стартом игры на арене выступит популярный российский исполнитель – Xolidayboy. Также гостей ждет яркая церемония открытия матча. Сине-бело-голубые, приходите на стадион!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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