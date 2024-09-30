«Акрон» принимает «Пари НН». Приходите поддержать команду в домашнем матче!
«Акрон» сыграет с «Пари НН» в 11-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в субботу, 5 октября, в 15:00 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Акрон» по итогам десяти туров расположился на девятом месте с 11-ю очками. Нижегородцы же идут на одиннадцатой строчке, набрав 10 очков. Поддержите команду на стадионе в матче против «Пари НН»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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