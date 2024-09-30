Куртуа из-за травмы абдуктора пропустит два матча «Реала». С «Лиллем» и «Вильярреалом» сыграет Лунин

«Реал» сообщил диагноз Тибо Куртуа после матча с «Атлетико» (1:1).

У голкипера травма абдуктора (отводящей мышцы) левой ноги.

По данным As, бельгиец не сыграет с «Лиллем» в Лиге чемпионов и «Вильярреалом» в Ла Лиге . В этих матчах в ворота «Реала » будет Андрей Лунин .

Возвращение Куртуа ожидается после перерыва на матчи сборных, к игре с «Сельтой» 19 октября.