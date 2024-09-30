Куртуа из-за травмы абдуктора пропустит два матча «Реала». С «Лиллем» и «Вильярреалом» сыграет Лунин
«Реал» сообщил диагноз Тибо Куртуа после матча с «Атлетико» (1:1).
У голкипера травма абдуктора (отводящей мышцы) левой ноги.
По данным As, бельгиец не сыграет с «Лиллем» в Лиге чемпионов и «Вильярреалом» в Ла Лиге. В этих матчах в ворота «Реала» будет Андрей Лунин.
Возвращение Куртуа ожидается после перерыва на матчи сборных, к игре с «Сельтой» 19 октября.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Реала»
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