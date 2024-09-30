Ди Лоренцо о лидерстве «Наполи» в Серии А: «Это только начало сезона, но все равно приятно. У нас много новых игроков, они горят желанием проявить себя»
Джованни Ди Лоренцо высказался о лидерстве «Наполи» в Серии А.
После 6 туров команда Антонио Конте занимает в таблице первое место, опережая «Ювентус» на одно очко.
«Конечно, приятно быть на вершине, ведь мы так жертвовали собой в течение недели (неаполитанцы провели три матча за 8 дней – Спортс”). Разумеется, это только начало [сезона], но все равно приятно».
О сравнениях с чемпионством при Спаллетти
«Это уже в прошлом, после этого был еще один сезон, так что сейчас нет смысла говорить об этом. Знаем, что никто не даст нам ничего даром, мы должны упорно трудиться ради каждого набранного очка.
У нас много новых игроков, которые горят желанием проявить себя. Мы рады и хотим продолжать в том же духе», – сказал капитан «Наполи» в эфире DAZN.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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