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  • «Радует, что наш футбол вернется в Карабах. Необычно быть арбитром на наших землях, за освобождение которых братья отдали жизни». Судья из Азербайджана Умудлу о матчах в регионе
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«Радует, что наш футбол вернется в Карабах. Необычно быть арбитром на наших землях, за освобождение которых братья отдали жизни». Судья из Азербайджана Умудлу о матчах в регионе

Судья из Азербайджана Кямал Умудлу высказался о футболе в Карабахе.

Арбитр ФИФА Умудлу принимал участие в 44-дневной Второй карабахской войне в 2020 году.

«Наш вклад в освобождение земель от оккупации мал по сравнению с военнослужащими, сражавшимися на передовой, и павшими за родину шехидами. Это одна из самых значимых побед, вошедших в славную историю нашей страны. После этой победы мы можем ходить по миру с высоко поднятой головой. До этой победы во многих странах мира бытовало мнение, что Азербайджан – маленькое государство. Но теперь весь мир знает о нашей силе.

 В прошлом году, 21 декабря, матч 1/8 финала Кубка Азербайджана между «Карабахом» и ЦСКА прошел на городском стадионе Ханкенди. А в этом году, 19 сентября, Президент Ильхам Алиев заложил фундамент стадиона «Имарат» в Агдаме. Мы постоянно говорим об этом с нашими коллегами и футбольным сообществом. Все полны энтузиазма.

Осознание того, что наш футбол скоро вернется в Карабах, нас очень радует. Это также будет способствовать дальнейшему прославлению Карабаха в мире. Есть игроки и судьи, которые годами не могли ступить на эти земли. Отрадно, что болельщики теперь смогут приходить и смотреть матчи, которые будут организованы в Карабахе. Для нас же будет гордостью управлять этими играми.

Вряд ли можно будет выразить словами чувства, которые я испытаю в тот момент. Я выполнял функцию четвертого судьи на матче в Ханкенди. А арбитром, который управлял игрой, был наш друг Али Алиев, участник войны. Совершенно необычное ощущение быть главным арбитром на наших землях, за освобождение которых отдали жизни наши братья», – заявил 29-летний арбитр.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: АЗЕРТАДЖ
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Кубок Азербайджана
Ильхам Алиев
logoЦСКА Баку
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