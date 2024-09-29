Андрей Мостовой про 0:2 от «Краснодара»: «Не сказал бы, что кто‑то сильно заслуживал победы. Больше ничейная игра. Возможно, это поражение «Зенит» как‑то приземлит»
— Важно не опускать руки, не огорчаться. Первая осечка в этом сезоне. У нас всегда до этого удачно складывались матчи с «Краснодаром». Наверное, неправильно так говорить, но можно сказать, вернули долг за то, что в том году «Краснодар» нам помог стать чемпионом. Это неправильно конечно, но это если искать позитивные моменты…
Понятно, многие сейчас скажут, что это ошибка Славы [Караваева], но он здесь ни при чем. Все ошибаются. Слава играет очень много лет в команде, и на моей памяти это его первая такая ошибка. Не нужно все вешать на Славу. Индивидуальной вины нет, все виноваты. Не смогли потом отыграться и пропустили еще.
Надо быть всем вместе, провести работу над ошибками. Возможно, это поражение нас как‑то приземлит.
— Славу как‑то поддержали в раздевалке?
— Слава сам начал говорить, извинился перед всей командой. Но все все понимают, все его поддерживают. У нас хорошая команда в этом плане, никто про него плохих слов не скажет. Он же поступил по‑мужски, все сказал. Все нормально в раздевалке было, ничего такого.
— Если не брать эту ошибку, то игра ничейная?
— Да. Думаю, без особо явных голевых моментов матч прошел. Штанга была у «Краснодара», но не сказал бы, что кто‑то сильно заслуживал победы. Больше ничейная игра, — сказал Мостовой.
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