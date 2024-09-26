Слишкович об РПЛ: «Нет явного фаворита на чемпионство, команды, которая была бы намного лучше остальных. Нынешний сезон будет конкурентным до конца, думаю»
Владимир Слишкович не видит явного фаворита в чемпионате России в этом сезоне.
«На данный момент в России нет явного фаворита на чемпионство. Не вижу сейчас команду, которая была бы намного лучше остальных.
«Зенит»? «Краснодар» и «Локомотив» отстают всего на 2 очка. Теоретически уже после следующего тура «Зенит» может стать третьим. Этим футбол и интересен.
Думаю, нынешний сезон РПЛ будет конкурентным до конца», – сказал бывший тренер «Спартака».
После 9 туров турнирную таблицу Мир РПЛ возглавляет «Зенит» с 23 очками, 2-е место занимает «Краснодар» с 21 очком, 3-е – так же набравший 21 очко «Локомотив».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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