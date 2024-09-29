«Ювентус» первым не пропустил в стартовых 6 турах Серии А в 3-очковую эпоху

«Ювентус » разгромил в субботу «Дженоа» (3:0) в чемпионате Италии.

Туринцы стали первым клубом в Серии А в 3-очковую эпоху (с сезона-1994/95), не пропустившим ни одного гола в первых 6 турах. Разница мячей на отрезке – 9:0.