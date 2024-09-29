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Тедеев про 2:0: «Было тяжело, но «Акрон» справился с прессингом. Не дали «Ростову» использовать сильные стороны» 

Заур Тедеев оценил победу «Акрона» над «Ростовом» (2:0) в Мир РПЛ.

— Мы заслуженно победили — было тяжело, но мы справились с прессингом. В последние минут 20 было особенно сложно. Каждый у них пытался проявить себя. Я хорошо эту команду знаю, она очень сильная.

— Вы знаете «Ростов» лучше всех в РПЛ. Это вам помогло?

— «Ростов» всегда отличает разнообразная тактическая выучка. Мы быстро сориентировались и правильно выбирали действия в обороне, чтобы не давать «Ростову» использовать сильные стороны. Было сложновато, когда Глебов менял направления атаки, но быстро перемещались и не давали сопернику попасть в финальную треть поля.

— Что с Васютиным?

— Сложно сказать, подождем несколько дней. Он сам попросил замену, — сказал главный тренер «Акрона».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoЗаур Тедеев
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