Тедеев про 2:0: «Было тяжело, но «Акрон» справился с прессингом. Не дали «Ростову» использовать сильные стороны»
Заур Тедеев оценил победу «Акрона» над «Ростовом» (2:0) в Мир РПЛ.
— Мы заслуженно победили — было тяжело, но мы справились с прессингом. В последние минут 20 было особенно сложно. Каждый у них пытался проявить себя. Я хорошо эту команду знаю, она очень сильная.
— Вы знаете «Ростов» лучше всех в РПЛ. Это вам помогло?
— «Ростов» всегда отличает разнообразная тактическая выучка. Мы быстро сориентировались и правильно выбирали действия в обороне, чтобы не давать «Ростову» использовать сильные стороны. Было сложновато, когда Глебов менял направления атаки, но быстро перемещались и не давали сопернику попасть в финальную треть поля.
— Что с Васютиным?
— Сложно сказать, подождем несколько дней. Он сам попросил замену, — сказал главный тренер «Акрона».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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