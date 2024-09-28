  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо об 1:1: «Энергия и уверенность «Баварии» отличаются от прошлого сезона. «Байеру» было очень тяжело, мы можем быть довольны этим очком»
3

Алонсо об 1:1: «Энергия и уверенность «Баварии» отличаются от прошлого сезона. «Байеру» было очень тяжело, мы можем быть довольны этим очком»

Хаби Алонсо высказался о ничьей «Байера» и «Баварии» (1:1).

«Я хотел видеть больше энергии от команды, и в этом плане я доволен. Мы были готовы биться, что и делали. Нам необходимы дисциплина и страсть от игроков.

Было непросто, у нас не получилось взять мяч под контроль. Обороняться было настоящим вызовом, так что этот балл важен.

Энергия и уверенность у «Баварии» отличаются от прошлого сезона, они выкладываются на полную как с мячом, так и без него. Сегодня было очень тяжело. Мы можем быть довольны этим очком», – сказал главный тренер «Байера».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Байера»
logoБавария
logoБайер
logoХаби Алонсо
logoбундеслига Германия
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Байер» не проигрывает «Баварии» 4 матча подряд – 2 победы и 2 ничьих
2сегодня, 19:59
Компани про 1:1 с «Байером»: «Бавария» сыграла так, как мы надеялись. Обычно в таком матче много моментов не бывает, но мы их создавали»
2сегодня, 19:53
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Барселона» проиграла «Осасуне» впервые с 2020 года – после 8 побед и ничьей. Поражений в Памплоне не было с 2012-го
57 минут назад
Морьентес о расизме в футболе: «Чем быстрее мы покончим с этим, тем лучше. В мое время это казалось чем-то нормальным, но это не так. Это’О пытался уходить с поля, Винисиус был не первым»
312 минут назад
«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые при Флике. У «блауграны» было 11 побед в чемпионате подряд
8526 минут назад
Дзюба о будущем после футбола: «Хочу сыграть русского витязя с мечом. В мире кино это знают, у меня там много друзей»
1027 минут назад
Чемпионат Испании. «Осасуна» забила 4 гола «Барсе», «Сосьедад» Захаряна разгромил «Валенсию»
16128 минут назад
«Барса» проиграла «Осасуне» на выезде – 2:4. Будимир сделал дубль, у Сарагосы 1+1
46028 минут назад
У Ямаля 7 голов и 14 ассистов в 24 матчах с начала мая. 17-летний вингер забил «Осасуне», выйдя на замену
729 минут назад
Караваев извинился за ошибку в матче с «Краснодаром»: «Обидно за парней, которые всю неделю старались и трудились – и все эти усилия, получается, насмарку»
2038 минут назад
Карпин про 0:2 с «Акроном»: «Нужно было менять всех игроков и тренера после 1-го тайма. За последние два года – худшая игра «Ростова»
1044 минуты назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» разгромил «Дженоа», «Интер» победил «Удинезе», «Аталанта» и «Болонья» сыграли вничью
5345 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» трижды пробил по воротам «Баварии» – худший результат за все 98 матчей при Алонсо
10 минут назад
«Монако» обыграл «Монпелье» благодаря голу Камара на 98-й – 2:1. У команды Головина 6 побед и ничья в этом сезоне
323 минуты назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина обыграл «Монпелье», «Гавр» Кузяева разгромлен «Лиллем»
2123 минуты назад
Нойер не вернется в сборную Германии после травмы тер Стегена: «Я ушел по собственному желанию. Марк справится, он хорошо держится»
351 минуту назад
Дзюба забил за 7 клубов в РПЛ. Это удавалось лишь Погребняку, Гогниеву и Ионову
754 минуты назад
Крыховяк перешел в кипрский «Анортосис» свободным агентом
359 минут назад
Языджи перешел в «Олимпиакос» как свободный агент. ЦСКА рассматривал возвращение хавбека
2сегодня, 20:16Фото
Слот о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ: «Таблица после 6 туров не дает объективного представления. Посмотрим, останемся ли мы первыми после матчей с «Арсеналом», «Челси», «Ньюкаслом»
2сегодня, 20:15
Семак об адаптации Соболева в «Зените»: «Долгое время не играл, и фон вокруг перехода влияет. Не сомневаемся, что на дистанции он поможет»
11сегодня, 20:10
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома забил 4 гола «Аль-Холуду», «Аль-Фатех» и «Аль-Охдуд» сыграли 2:4
9сегодня, 20:01