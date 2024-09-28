Алонсо об 1:1: «Энергия и уверенность «Баварии» отличаются от прошлого сезона. «Байеру» было очень тяжело, мы можем быть довольны этим очком»

Хаби Алонсо высказался о ничьей «Байера» и «Баварии» (1:1).

«Я хотел видеть больше энергии от команды, и в этом плане я доволен. Мы были готовы биться, что и делали. Нам необходимы дисциплина и страсть от игроков.

Было непросто, у нас не получилось взять мяч под контроль. Обороняться было настоящим вызовом, так что этот балл важен.

Энергия и уверенность у «Баварии» отличаются от прошлого сезона, они выкладываются на полную как с мячом, так и без него. Сегодня было очень тяжело. Мы можем быть довольны этим очком», – сказал главный тренер «Байера ».