Алонсо об 1:1: «Энергия и уверенность «Баварии» отличаются от прошлого сезона. «Байеру» было очень тяжело, мы можем быть довольны этим очком»
Хаби Алонсо высказался о ничьей «Байера» и «Баварии» (1:1).
«Я хотел видеть больше энергии от команды, и в этом плане я доволен. Мы были готовы биться, что и делали. Нам необходимы дисциплина и страсть от игроков.
Было непросто, у нас не получилось взять мяч под контроль. Обороняться было настоящим вызовом, так что этот балл важен.
Энергия и уверенность у «Баварии» отличаются от прошлого сезона, они выкладываются на полную как с мячом, так и без него. Сегодня было очень тяжело. Мы можем быть довольны этим очком», – сказал главный тренер «Байера».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Байера»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости