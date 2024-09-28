Мотта о 3:0 с «Дженоа»: «Ювентус мог выиграть крупнее. Я доволен выступлением каждого, включая тех, кто был на скамейке»

Тиаго Мотта оценил игру «Ювентуса» в матче с «Дженоа» (3:0).

«Когда Йылдыз смещается в центр, он освобождает пространство для наших фланговых игроков, чтобы они могли продвигаться вперед, что также лучше подходит под систему, которую использовал «Дженоа ». Также необходимо понимать, что мы должны делать на поле, и во втором тайме стало заметно лучше.

После того как мы забили, естественно, «Дженоа» пришлось раскрываться и прессинговать выше, что дало нам больше пространства. Счет мог быть и крупнее».

О словах команде в перерыве

«Кроме тактических изменений – ничего. Игроки обсудили, что можно улучшить, и я доволен выступлением каждого, включая тех, кто был на скамейке запасных и поддерживал партнеров по команде, так как их было слышно еще лучше без зрителей на стадионе».

«Ювентус» не пропустил ни одного гола в первых шести матчах Серии А, установив новый клубный рекорд в эпоху с тремя очками за победу.

«Это интересная статистика, она показывает, что у нас солидная команда, и это начинается с нападающих, которые помогают обороне.

У нас сильные защитники, но это командная работа, и мы сохранили «сухой» счет благодаря самоотверженности всех игроков, которые работали вместе. Они стремятся сначала вернуть мяч, а затем защитить наши ворота. Это важный подход для амбициозной команды».

О Влаховиче

«Я вижу его как позитивного лидера, даже когда мы испытываем трудности, в его общении и языке тела, когда он говорит своим партнерам по команде, что нам нужно делать. Временами он может быть более синхронным с ними, но это у него внутри, он очень конкурентоспособен, выкладывается на полную на тренировках и в матче.

Я рад за него, когда он забивает, но когда я вижу, что он в гармонии с командой, как сегодня, я доволен, даже если он не забивает», – сказал главный тренер «Ювентуса » в интервью DAZN.