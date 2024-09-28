У «Ростова» 1 победа в 5 матчах РПЛ – 3 поражения и 1 ничья

«Ростов» не побеждает в чемпионате России три матча подряд.

Сегодня команда Валерия Карпина на своем поле уступила «Акрону» (0:2). В 5 последних матчах Мир РПЛ «Ростов» одержал лишь одну победу – над «Факелом» (4:1). В остальных играх было 3 поражения и 1 ничья. Ростовчане занимают 8-е место в турнирной таблице с 12 очками.