У «Ростова» 1 победа в 5 матчах РПЛ – 3 поражения и 1 ничья
«Ростов» не побеждает в чемпионате России три матча подряд.
Сегодня команда Валерия Карпина на своем поле уступила «Акрону» (0:2).
В 5 последних матчах Мир РПЛ «Ростов» одержал лишь одну победу – над «Факелом» (4:1).
В остальных играх было 3 поражения и 1 ничья.
Ростовчане занимают 8-е место в турнирной таблице с 12 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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