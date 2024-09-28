Черданцеву о формате Кубка России: «Я против этой американщины, когда играют 82 матча непонятно зачем. Это большая проблема»

Георгий Черданцев подверг критике формат проведения Фонбет Кубка России.

Команды Мир РПЛ проводят групповой этап из шести матчей.

«Мне не нравится этот формат Кубка. Понятно, что нужны дополнительные матчи.

Это вторые, даже третьи составы. «Спартак » уже вышел дальше.

Вот пятый-шестой тур каким составом он будет играть? Пятым, шестым? Мы теряем спортивную составляющую.

Я против этой американщины, когда команды играют 82 матча непонятно зачем. Это большая проблема», – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев .