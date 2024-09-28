Мусиала о невключении в топ-30 на «Золотой мяч»: «Солгал бы, если бы сказал, что для меня не важны индивидуальные награды. У «Баварии» был тяжелый прошлый сезон»
Джамал Мусиала высказался относительно «Золотого мяча».
Немецкий футболист ответил на вопрос о том, что не был включен в топ-30 претендентов на награду.
«Я бы солгал, если бы сказал, что для меня не важны никакие индивидуальные награды.
Думаю, что каждый хочет выиграть какую-то индивидуальную награду.
Но самое главное, что у нас был тяжелый прошлый сезон, и нам нужно добиться большего в этом.
Главное – выиграть трофеи, а все остальное придет, когда наступит время», – сказал полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Guardian
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