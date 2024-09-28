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  • Андрей Канчельскис: «Лондон и Манчестер сильно застраивают – хотят сделать резиновыми, как Москву. Но наша столица все равно одна из самых больших в мире»
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Андрей Канчельскис: «Лондон и Манчестер сильно застраивают – хотят сделать резиновыми, как Москву. Но наша столица все равно одна из самых больших в мире»

Андрей Канчельскис сравнил Москву и Лондон.

– В чем Москва похожа на Лондон?

– Везде идет стройка.

Лондон и Манчестер сильно застраивают – хотят сделать их резиновыми, как Москву. Но пока британцам до Москвы далеко.

Наша столица все равно одна из самых больших в мире. Москва как два Манчестера. Даже если с Лондоном сравнивать – все равно больше.

Где вам комфортнее – в Москве или Лондоне?

– Там, где есть работа и дают работать. Пока нет работы, мне одинаково хорошо и в Москве, и в Лондоне.

Но если говорить серьезно, то всегда хорошо дома, где есть родной язык. Пока в Англии работу не нашел, предложений нет, но посмотрим.

Но в целом поездкой доволен. Увиделся с внучкой – уже замечательно! – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Канчельскис об Англии: «Цены все выше, фунт растет, люди боятся держать наличные. В Лондоне купишь бутылку воды, а в Москве на эти же деньги – несколько продуктов»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoАндрей Канчельскис
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