Андрей Канчельскис: «Лондон и Манчестер сильно застраивают – хотят сделать резиновыми, как Москву. Но наша столица все равно одна из самых больших в мире»
– В чем Москва похожа на Лондон?
– Везде идет стройка.
Лондон и Манчестер сильно застраивают – хотят сделать их резиновыми, как Москву. Но пока британцам до Москвы далеко.
Наша столица все равно одна из самых больших в мире. Москва как два Манчестера. Даже если с Лондоном сравнивать – все равно больше.
– Где вам комфортнее – в Москве или Лондоне?
– Там, где есть работа и дают работать. Пока нет работы, мне одинаково хорошо и в Москве, и в Лондоне.
Но если говорить серьезно, то всегда хорошо дома, где есть родной язык. Пока в Англии работу не нашел, предложений нет, но посмотрим.
Но в целом поездкой доволен. Увиделся с внучкой – уже замечательно! – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Канчельскис об Англии: «Цены все выше, фунт растет, люди боятся держать наличные. В Лондоне купишь бутылку воды, а в Москве на эти же деньги – несколько продуктов»
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