Федотова и Адиева предлагали на пост тренера «Оренбурга» вместо Деограсии (Sport24)
Агенты предлагали «Оренбургу» варианты с новым главным тренером.
Агенты обращались к руководству «Оренбурга» и предлагали кандидатуры тренеров Магомеда Адиева и Владимира Федотова, сообщает Sport24.
На данный момент в клубе решили отказаться от вариантов.
Отмечается, что Адиева также предлагали «Пари НН».
Оренбург под руководством тренера Давида Деограсии находится на 13-й позиции в таблице Мир РПЛ, набрав 7 очков в 10 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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