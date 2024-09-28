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Федотова и Адиева предлагали на пост тренера «Оренбурга» вместо Деограсии (Sport24)

Агенты предлагали «Оренбургу» варианты с новым главным тренером.

Агенты обращались к руководству «Оренбурга» и предлагали кандидатуры тренеров Магомеда Адиева и Владимира Федотова, сообщает Sport24.

На данный момент в клубе решили отказаться от вариантов.

Отмечается, что Адиева также предлагали «Пари НН».

Оренбург под руководством тренера Давида Деограсии находится на 13-й позиции в таблице Мир РПЛ, набрав 7 очков в 10 матчах.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
logoМагомед Адиев
logoВладимир Федотов
logoПари НН
logoДавид Деограсия
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