Билялетдинов о работе в штабе «Локо»: «Выполнение технических элементов. Отвечаю за группу полузащитников»
Динияр Билялетдинов рассказал о своей работе в тренерском штабе «Локомотива».
«У нас немного специфическая работа, не совсем в классическом понимании тренерства. Мы работаем с группой определенных футболистов по разным возрастам. У нас более индивидуальная работа, а не командная или тактическая.
Работа направлена на выполнение технических элементов. Я отвечаю за группу полузащитников — с какими моментами в игре они сталкиваются и что нужно улучшать. Есть набор упражнений для этого, количество повторений. Задача — подтянуть те или иные необходимые в полузащите навыки», — сказал экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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