«🤣🤦🏾‍♂️🤷🏾‍♂️». Гирасси после непопадания в число номинантов на «Золотой мяч»

Теги Боруссия Дортмунд Штутгарт бундеслига Германия Золотой мяч Серу Гирасси Футбол

Серу Гирасси недоволен непопаданием в список номинантов на «Золотой мяч».

Нападающий «Боруссии» не был включен в число 30 претендентов на приз лучшему игроку года по версии France Football.

Вскоре публикации списка номинантов Гирасси опубликовал в социальной сети пост с тремя эмодзи: «🤣🤦🏾‍♂️🤷🏾‍♂️».

Серу стал вторым бомбардиром прошлого сезона Бундеслиги, забив 28 голов в 28 матчах за «Штутгарт». Он уступил Харри Кейну – тот отметился 36 мячами. 

6 комментариев
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Ни Гирасси себе!
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Ответ Yu123
ну из номинантов только Уильямс спорный, а остальные заслужили
А есть какой то критерий четкий? Можно быть говном, а потом провести сильный ЧМ или ЧЕ и тогда тебе дают ЗМ? Тогда где ЗМ у Испании, Германии или Франции? Важно набить статистику и трофеи не нужны?
Что значит заслужил или нет? Я понимаю за что взял Кака ЗМ, за что взял потом КР и Месси свой первый, а с 2010 я нихрена не понимаю за что они даются или не даются.
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Это не золотой мяч, а "они забивают, значит их берем"
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ну из номинантов только Уильямс спорный, а остальные заслужили
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