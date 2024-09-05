«🤣🤦🏾♂️🤷🏾♂️». Гирасси после непопадания в число номинантов на «Золотой мяч»
Серу Гирасси недоволен непопаданием в список номинантов на «Золотой мяч».
Нападающий «Боруссии» не был включен в число 30 претендентов на приз лучшему игроку года по версии France Football.
Вскоре публикации списка номинантов Гирасси опубликовал в социальной сети пост с тремя эмодзи: «🤣🤦🏾♂️🤷🏾♂️».
Серу стал вторым бомбардиром прошлого сезона Бундеслиги, забив 28 голов в 28 матчах за «Штутгарт». Он уступил Харри Кейну – тот отметился 36 мячами.
Что значит заслужил или нет? Я понимаю за что взял Кака ЗМ, за что взял потом КР и Месси свой первый, а с 2010 я нихрена не понимаю за что они даются или не даются.