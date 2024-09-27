«Дженоа» и «Юве» сыграют без зрителей. Из-за столкновений тифози красно-синих и «Сампдории» в среду пострадали 38 человек, клубы накажут
Команды должны сыграть завтра в рамках 6-го тура чемпионата Италии.
Такое решение было принято из-за столкновений между болельщиками «Дженоа» и «Сампдории» в эту среду. Ожесточенные стычки проходили до и после матча Кубка Италии (1:1), также фанаты устроили беспорядки на стадионе «Луиджи Феррарис».
В результате было произведено несколько арестов, и более 38 человек получили ранения. Многие из них были полицейскими, пытавшимися разогнать толпу.
Ожидается, что и «Дженоа», и «Сампдория», столкнутся с последствиями по итогам случившегося. Клубы понесут наказание в целях предупреждения для других клубов и их болельщиков.
Тифози «Сампдории» и «Дженоа» устроили стычку перед дерби в Кубке Италии с битами и дымовыми шашками. Это реакция на ранение фаната «Дженоа» ножом в прошлом конфликте
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