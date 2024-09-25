Тифози «Сампдории» и «Дженоа» устроили стычку перед дерби в Кубке Италии с битами и дымовыми шашками. Это реакция на ранение фаната «Дженоа» ножом в прошлом конфликте
Сегодня в рамках Кубка Италии состоится генуэзское дерби, матч начнется в 22:00 по московскому времени.
За несколько часов до матча между болельщиками произошли столкновения неподалеку от стадиона. Утверждается, что причиной тому стала накопленная за последние месяцы напряженность.
Гнев фанатов «Дженоа» был вызван тем, что в мае один из их болельщиков был ранен ножом в баре, когда четверо фанатов «Сампдории» ворвались в заведение. В ответ одна из групп ультрас «Дженоа» ворвалась в пустую штаб-квартиру тифози «Сампдории», нанеся ущерб и похитив несколько флагов клуба. Этот факт в менталитете итальянских ультрас традиционно считается оскорблением, которое может привести к роспуску группы. Однако в тот момент помещение было пустым.
С этого момента, как полагается, началась цепь провокаций, которая привела к сегодняшней стычке. На видео, которые распространились в социальных сетях, видно, как участники бросают друг в друга предметы, а также задействуют биты и дымовые шашки.
Полиция Генуя выпустила заявление в связи с инцидентом.
«Немедленное вмешательство подразделений, вставших между группами, предотвратило их столкновение. Ситуация стабилизировалась, и были введены ограничения на движение, связанные с мероприятием», – говорится в заявлении.
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