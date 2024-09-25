Тифози «Сампдории» и «Дженоа» устроили стычку перед дерби в Кубке Италии с битами и дымовыми шашками. Это реакция на ранение фаната «Дженоа» ножом в прошлом конфликте

Тифози «Сампдории» и «Дженоа» устроили драку перед встречей команд.

Сегодня в рамках Кубка Италии состоится генуэзское дерби, матч начнется в 22:00 по московскому времени.

За несколько часов до матча между болельщиками произошли столкновения неподалеку от стадиона. Утверждается, что причиной тому стала накопленная за последние месяцы напряженность.

Гнев фанатов «Дженоа » был вызван тем, что в мае один из их болельщиков был ранен ножом в баре, когда четверо фанатов «Сампдории» ворвались в заведение. В ответ одна из групп ультрас «Дженоа» ворвалась в пустую штаб-квартиру тифози «Сампдории», нанеся ущерб и похитив несколько флагов клуба. Этот факт в менталитете итальянских ультрас традиционно считается оскорблением, которое может привести к роспуску группы. Однако в тот момент помещение было пустым.

С этого момента, как полагается, началась цепь провокаций, которая привела к сегодняшней стычке. На видео, которые распространились в социальных сетях, видно, как участники бросают друг в друга предметы, а также задействуют биты и дымовые шашки.

Полиция Генуя выпустила заявление в связи с инцидентом.

«Немедленное вмешательство подразделений, вставших между группами, предотвратило их столкновение. Ситуация стабилизировалась, и были введены ограничения на движение, связанные с мероприятием», – говорится в заявлении.