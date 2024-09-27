У гендиректора «Ньюкасла» диагностирован рак крови. Илс останется на посту, пока клуб не найдет преемника

Гендиректор «Ньюкасла» покидает свою должность из-за тяжелой болезни.

У Даррена Илса диагностирована хроническая формы рака крови. Он продолжит исполнять обязанности до назначения преемника, сообщает пресс-служба «Ньюкасла ».

Илс занял должность генерального директора клуба в августе 2022 года – через десять месяцев после смены владельцев.

За время его работы, помимо выхода в первый за 24 года финал Кубка Англии в феврале 2023 года, «сороки» вернулись в Лигу чемпионов после того, как заняли четвертое место в Премьер-лиге в прошлом сезоне.

«Быть генеральным директором «Ньюкасла» – это невероятная привилегия, и я очень горжусь тем, что являюсь частью этого захватывающего пути клуба. Однако мне стало очевидно, что сейчас подходящее время для принятия этого решения, чтобы я мог уделять приоритетное внимание своему здоровью и своей семье.

В краткосрочной перспективе клуб продолжит работу в обычном режиме, и я окажу полную поддержку в переходный период, чтобы руководство могло тщательно оценить ситуацию и назначить моего преемника.

Я хочу искренне поблагодарить болельщиков, владельцев клуба, игроков и сотрудников. Я горжусь тем, чего мы достигли вместе, и с нетерпением жду, что ждет всех впереди, когда клуб будет строить будущее для устойчивого успеха», – сказал Илс.