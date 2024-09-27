«Ливерпуль» интересуется Релем. «Фрайбург» предложил 22-летнему хавбеку новый контракт

«Ливерпуль» интересуется Мерлином Релем из «Фрайбурга».

22-летний хавбек провел 24 матча в прошлом сезоне Бундеслиги, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, на фоне интереса со стороны английского клуба «Фрайбург » сделал Релю предложение о продлении соглашения.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги немецкий полузащитник принял участие в трех матчах, но получил повреждение в игре 3-го тура с «Бохумом» (2:1).