«Ливерпуль» интересуется Релем. «Фрайбург» предложил 22-летнему хавбеку новый контракт
«Ливерпуль» интересуется Мерлином Релем из «Фрайбурга».
22-летний хавбек провел 24 матча в прошлом сезоне Бундеслиги, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, на фоне интереса со стороны английского клуба «Фрайбург» сделал Релю предложение о продлении соглашения.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги немецкий полузащитник принял участие в трех матчах, но получил повреждение в игре 3-го тура с «Бохумом» (2:1).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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