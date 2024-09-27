Компани о матче с «Байером»: «Бавария» – всегда фаворит, хотим победить. Это лучшая команда года, но мы играем дома и хотим показать, на что способны»
Команды сыграют в субботу в 5-м туре Бундеслиги. В настоящий момент мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу, «Байер» идет вторым, отставая на 3 очка.
– Станет ли завтрашний матч первым настоящим испытанием, чтобы оценить положение «Баварии»?
– Хорошо, что все с нетерпением ждут игру. Конечно, это будет важный матч против лучшей команды последних двенадцати месяцев. Мы с нетерпением ждем игру.
Не всегда будет легко. Мы хотим сразиться с сильным соперником на «Альянц Арене». «Бавария» – всегда фаворит, мы хотим победить.
– Продолжит ли «Бавария» играть в том же стиле против «Байера» или будет более осторожна?
– Я уже говорил раньше, что, когда я играл против лучших составов «Баварии» в прошлом, у нас были хорошие игроки, но не было ощущения, что мы можем владеть мячом. «Бавария» всегда хочет быть как можно более доминирующей, настрой нашей команды всегда должно быть таким.
Если противнику удается помешать нам в этом, он заслуживает большого уважения. Ключевым моментом является то, что для нас это домашняя игра. Мы хотим показать все, на что способны, – заявил главный тренер мюнхенцев на пресс-конференции.
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