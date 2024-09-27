Компани о матче с «Байером»: «Бавария» – всегда фаворит, хотим победить. Это лучшая команда года, но мы играем дома и хотим показать, на что способны»

Венсан Компани поделился ожиданиями от матча «Баварии» с «Байером».

Команды сыграют в субботу в 5-м туре Бундеслиги. В настоящий момент мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу, «Байер » идет вторым, отставая на 3 очка.

– Станет ли завтрашний матч первым настоящим испытанием, чтобы оценить положение «Баварии»?

– Хорошо, что все с нетерпением ждут игру. Конечно, это будет важный матч против лучшей команды последних двенадцати месяцев. Мы с нетерпением ждем игру.

Не всегда будет легко. Мы хотим сразиться с сильным соперником на «Альянц Арене ». «Бавария» – всегда фаворит, мы хотим победить.

– Продолжит ли «Бавария» играть в том же стиле против «Байера» или будет более осторожна?

– Я уже говорил раньше, что, когда я играл против лучших составов «Баварии» в прошлом, у нас были хорошие игроки, но не было ощущения, что мы можем владеть мячом. «Бавария » всегда хочет быть как можно более доминирующей, настрой нашей команды всегда должно быть таким.

Если противнику удается помешать нам в этом, он заслуживает большого уважения. Ключевым моментом является то, что для нас это домашняя игра. Мы хотим показать все, на что способны, – заявил главный тренер мюнхенцев на пресс-конференции.