Сесар Навас: «Зенит» в Ла Лиге мог бы бороться за 6-12-е место. Великолепная команда, сильные игроки и отличный тренер»

Сесар Навас предположил, какое место в чемпионате Испании мог бы занять «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 23 очка за 9 игр в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

– В России «Зенит» сейчас лидирует. Если бы они играли в Испании, за какое место могли бы побороться?

– «Зенит» – великолепная команда, в составе которой играют очень сильные игроки, плюс отличный тренер.

Думаю, в чемпионате Испании они могли бы бороться за место с 6-го по 12-е, – заявил бывший игрок «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас .