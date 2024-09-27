Сесар Навас: «Зенит» в Ла Лиге мог бы бороться за 6-12-е место. Великолепная команда, сильные игроки и отличный тренер»
Сесар Навас предположил, какое место в чемпионате Испании мог бы занять «Зенит».
Клуб из Санкт-Петербурга набрал 23 очка за 9 игр в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
– В России «Зенит» сейчас лидирует. Если бы они играли в Испании, за какое место могли бы побороться?
– «Зенит» – великолепная команда, в составе которой играют очень сильные игроки, плюс отличный тренер.
Думаю, в чемпионате Испании они могли бы бороться за место с 6-го по 12-е, – заявил бывший игрок «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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