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  • Гуллит об 1:1 в матче «МЮ» и «Твенте»: «Меня не удивил футбол «Юнайтед», мы привыкли. Еще раз, сколько миллионов тен Хаг потратил на свой состав?»
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Гуллит об 1:1 в матче «МЮ» и «Твенте»: «Меня не удивил футбол «Юнайтед», мы привыкли. Еще раз, сколько миллионов тен Хаг потратил на свой состав?»

Руд Гуллит высказался об игре «Манчестер Юнайтед» против «Твенте».

Матч первого тура общего этапа Лиги Европы закончился ничьей со счетом 1:1. 

«Я не удивлен тем футболом, который «Манчестер Юнайтед» показал сегодня вечером. Почему? Потому что мы уже привыкли к этому... Еще раз, сколько миллионов Эрик тен Хаг потратил на свой состав?

Я видел, как Эрик тен Хаг все время разговаривал с Гарначо. Единственное, о чем думает игрок в такой момент, – это «чувак, оставь меня в покое», – сказал бывший полузащитник сборной Нидерландов на нидерландском телевидении.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Evening Standard
logoМанчестер Юнайтед
logoТвенте
logoпремьер-лига Англия
logoЛига Европы УЕФА
logoРуд Гуллит
logoЭрик тен Хаг
logoАлехандро Гарначо
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