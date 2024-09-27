34-летний экс-хавбек «Арсенала» и «Атлетико» Мерида завершил карьеру
Фран Мерида объявил о завершении игровой карьеры.
Последним клубом 34-летнего хавбека был «Луго» из 3-го испанского дивизиона, который он покинул минувшим летом.
Воспитанник «Барселоны» и «Арсенала» известен по выступлениям за «канониров», «Атлетико», «Сосьедад», «Осасуну», «Эспаньол» и китайский «Тяньцзинь».
В составе юношеской сборной Испании U17 Мерида выиграл Евро-2007.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: соцсеть Франа Мериды
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