34-летний экс-хавбек «Арсенала» и «Атлетико» Мерида завершил карьеру

Фран Мерида объявил о завершении игровой карьеры.

Последним клубом 34-летнего хавбека был «Луго» из 3-го испанского дивизиона, который он покинул минувшим летом.

Воспитанник «Барселоны» и «Арсенала » известен по выступлениям за «канониров», «Атлетико », «Сосьедад», «Осасуну», «Эспаньол» и китайский «Тяньцзинь».

В составе юношеской сборной Испании U17 Мерида выиграл Евро-2007.