Хавбек «Баварии» Пальинья разводится после 5 лет брака, его супруга удалила совместные фото из соцсетей. Пара ждет второго ребенка (Bild)

Жоау Пальинья разводится с беременной супругой.

Как сообщает Bild со ссылкой на португальские СМИ, полузащитник «Баварии» и его супруга, певица Патрисия Пальяреш, расстались после пяти лет отношений. При этом в настоящий момент жена Пальиньи ждет второго ребенка.

Отмечается, что Пальяреш удалила из своего профиля в инстаграме все совместные фото с Пальиньей. Футболист же, в свою очередь, запечатлен без обручального кольца на последних фотографиях.

Пальинья и его супруга познакомились в 2019 году, пара воспитывает сына. На данный момент супруги официально не подтвердили и не опровергли факт расставания – при этом, как утверждает источник, ни один из них не состоит в новых отношениях.