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  • Зырянов о Соболеве: «Должен доказывать, что достоин быть в «Зените». Нужно стараться играть, чтобы в него поверили и стали ему аплодировать» 
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Зырянов о Соболеве: «Должен доказывать, что достоин быть в «Зените». Нужно стараться играть, чтобы в него поверили и стали ему аплодировать» 

Константин Зырянов оценил перспективы Александра Соболева в «Зените».

— Как оцените переход Соболева в «Зенит»?

— Это уже свершившийся факт. Он игрок «Зенита». Он должен доказывать, что он достоин быть в петербургском клубе.

— Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева...

— Это естественно. Все футболисты, которые приходят в «Зенит» из «Спартака», подвергаются обструкции со стороны болельщиков.

— Что Соболеву нужно сделать, чтобы болельщики его приняли?

— Я не могу думать за Соболева. Ему нужно стараться играть, чтобы в него поверили и стали ему аплодировать, – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
logoЗенит
logoКонстантин Зырянов
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Соболев
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