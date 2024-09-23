Зырянов о Соболеве: «Должен доказывать, что достоин быть в «Зените». Нужно стараться играть, чтобы в него поверили и стали ему аплодировать»
Константин Зырянов оценил перспективы Александра Соболева в «Зените».
— Как оцените переход Соболева в «Зенит»?
— Это уже свершившийся факт. Он игрок «Зенита». Он должен доказывать, что он достоин быть в петербургском клубе.
— Фанаты «Зенита» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Соболева...
— Это естественно. Все футболисты, которые приходят в «Зенит» из «Спартака», подвергаются обструкции со стороны болельщиков.
— Что Соболеву нужно сделать, чтобы болельщики его приняли?
— Я не могу думать за Соболева. Ему нужно стараться играть, чтобы в него поверили и стали ему аплодировать, – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт день за днем»
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