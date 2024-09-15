Довбик впервые забил за «Рому» – в матче с «Дженоа»
Артем Довбик забил дебютный гол за «Рому».
Украинский нападающий открыл счет на 37-й минуте матча с «Дженоа» в 4-м туре Серии А.
Гол в сегодняшней игре стал для Довбика первым в составе «Ромы». Артем проводит за римлян 4-й официальный матч.
Напомним, «Рома» купила Довбика у «Жироны» за 33-34 млн евро.
Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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