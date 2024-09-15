Довбик впервые забил за «Рому» – в матче с «Дженоа»

Артем Довбик забил дебютный гол за «Рому».

Украинский нападающий открыл счет на 37-й минуте матча с «Дженоа » в 4-м туре Серии А.

Гол в сегодняшней игре стал для Довбика первым в составе «Ромы». Артем проводит за римлян 4-й официальный матч.

Напомним, «Рома » купила Довбика у «Жироны» за 33-34 млн евро.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь .