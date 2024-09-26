«МЮ» планирует выиграть АПЛ к 2028 году. Беррада объявил о запуске «Проекта 150» к юбилею клуба
Об этом сообщил директор клуба Омар Беррада на встрече с сотрудниками «МЮ», состоявшейся на «Олд Траффорд» в среду.
Беррада сообщил о старте «Проекта 150», приуроченного к 150-летней годовщине основания «Манчестер Юнайтед». Клуб был основан в 1878 году как «Ньютон Хит» и получил современное название в 1902 году.
Как отмечает The Athletic, Джим Рэтклифф и руководство «МЮ» поддерживают амбиции привести клуб к чемпионству в ближайшие годы. Сотрудники, в свою очередь, восприняли заявления Беррады неоднозначно на фоне сокращения численности персонала, однако часть работников воодушевлена тем, что «МЮ» будет руководствоваться в большей степени спортивными целями.
Джим Рэтклифф: «МЮ» может стать лучше во всем. Мы хотим быть как сегодняшний «Реал», но для этого нужно время»
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