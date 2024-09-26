Даниил Чалов: «Как футболист я был тупой, поля не видел. В «Динамовце» спрашивали: «Что ты тут делаешь? В квадрат не умеешь играть? Чернявский уже ушел учиться – а ты до сих пор тут»

Брат Федора Чалова Даниил высказался о своей футбольной карьере.

Даниил – выпускник академии «Локомотива », до ухода из футбола он играл за такие клубы, как «СКА-Энергия», «Томь», «Мордовия», «Шинник», «Витебск» и «Инджия».

– Ты понимал свой уровень еще в «Юном Динамовце?» – Когда я начинал там, меня спрашивали: «Ну куда тебе? С чего ты вдруг захотел спортсменом быть?» Потом говорили: «Тебе 15, а ты все еще в «Динамовце». Что ты тут делаешь до сих пор? В квадрат не умеешь играть? Глеб Чернявский уже ушел отсюда учиться – а ты до сих пор тут. Чего ради страдать … [херней]?»

А я хотел играть в футбол и шел вперед. Мне было все равно. Знал, что все возможно. Буду бить в одну точку — и все равно чего-то как-нибудь добьюсь. В конце концов и случайностей в футболе много. Я ведь во взрослый футбол случайно попал.

– То есть?

– Меня выгнали из дубля «Локомотива»: сказали, слишком старый. «Локо-2» тоже был не нужен: слабый, да я и не клубный воспитанник. Тут у «СКА-Хабаровска» на сборах сломался один правый защитник, другой приехал позже и не в форме – отлично отдохнул в отпуске в Грузии. И тут я, заряженный желанием 19-летний топор.

– Прям топор?

– Как футболист я был тупой. Поля не видел. Мне не стыдно себя так называть – и потом, кое-что получалось ведь на поле у меня получалось. С другой стороны, быть спортсменом я любил.

Мне и Саня Ломакин из «Енисея » недавно сказал: «Ты никогда не был хорошим футболистом, но всегда был хорошим спортсменом». Так и есть. Я не был идеальным спортсменом, но хотел им стать. Особенно это ценили тренеры, которые были такими же спортсменами, как я, – рассказал Даниил Чалов .