«Ювентус» и 20-летний Мбангула продлили контракт до 2028 года. У вингера гол и два ассиста в 4 матчах Серии А

«Ювентус» и Самюэль Мбангула договорились о продлении контракта.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года.

Вингер с этого сезона выступает за туринцев в Серии А и в четырех матчах отметился двумя голевыми передачами и голом. Подробно со статистикой футболиста молодежной сборной Бельгии можно ознакомиться здесь .