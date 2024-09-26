«Ювентус» и 20-летний Мбангула продлили контракт до 2028 года. У вингера гол и два ассиста в 4 матчах Серии А
«Ювентус» и Самюэль Мбангула договорились о продлении контракта.
Новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2028 года.
Вингер с этого сезона выступает за туринцев в Серии А и в четырех матчах отметился двумя голевыми передачами и голом. Подробно со статистикой футболиста молодежной сборной Бельгии можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ювентуса»
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