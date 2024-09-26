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ЦСКА сыграет с «Ахматом». Армейцы, приходите на домашний матч против грозненцев!

ЦСКА встретится с «Ахматом» в 10-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 28 сентября, в 14:00 на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы после девяти туров чемпионата расположились на шестом месте в турнирной таблице с 14-ю очками. Гнозненцы же идут в зоне вылета, набрав шесть очков. Приходите на стадион поддержать ЦСКА в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
logoЦСКА
натив
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