ЦСКА сыграет с «Ахматом». Армейцы, приходите на домашний матч против грозненцев!

ЦСКА встретится с «Ахматом» в 10-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в субботу, 28 сентября, в 14:00 на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы после девяти туров чемпионата расположились на шестом месте в турнирной таблице с 14-ю очками. Гнозненцы же идут в зоне вылета, набрав шесть очков. Приходите на стадион поддержать ЦСКА в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .