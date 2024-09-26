Эндрик признает, что мог получить красную за удар в пах Моуриньо. Форвард «Реала» утверждает, что это не повторится
Эндрик понимает, что повел себя неправильно в матче с «Алавесом».
«Реал» обыграл «Алавес» в 7-м туре Ла Лиги со счетом 3:2.
На 83-й минуте нападающий мадридцев Эндрик ударил коленом защитника соперника Сантьяго Моуриньо в пах в ситуации, когда никто из них не владел мячом. Главный арбитр матча Алехандро Муньис показал бразильцу желтую карточку.
Как пишет Marca, в разговорах с людьми из близкого окружения бразилец признает, что этот поступок мог стоить ему красной карточки. 18-летний футболист утверждает, что это не повторится ни при каких обстоятельствах – то же самое он скажет партнерам по команде и тренерам на тренировке в четверг.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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