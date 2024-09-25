Пономарев о дерби: «Спартак» проиграет «Локомотиву», у него безобразная оборона. Игра Литвинова и Денисова просто ужас, с ними красно‑белые будут на 5-6 месте»

Владимир Пономарев заявил, что «Спартак» проиграет «Локомотиву» в дерби.

Встреча 10-го тура Мир РПЛ пройдет на стадионе «Локомотива » в субботу, 28 сентября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» проиграет в дерби. В последних играх у него очень плохая оборона, просто безобразная. Литвинов и Денисов просто удивляют. Просто ужас их игра. Пока они в «Спартаке», «красно‑белые» будут на пятом‑шестом месте.

«Локомотив» сейчас играет в быстрый футбол, быстро проходит середину поля, ребята у них хорошие, все бегут вперед. Не могу сказать, что без труда, но «Локомотив» выиграет и забьет «Спартаку » два мяча», – сказал бывший защитник ЦСКА.