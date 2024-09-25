  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Макларен об игроках из прошлых клубов тен Хага в «МЮ»: «Они знают, как Эрик хочет играть. Каземиро не поверил в его тактику – он думал, что в «Реале» повидал все»
7

Макларен об игроках из прошлых клубов тен Хага в «МЮ»: «Они знают, как Эрик хочет играть. Каземиро не поверил в его тактику – он думал, что в «Реале» повидал все»

Стив Макларен высказался об игроках из предыдущих клубов Эрика тен Хага в «МЮ».

«Во-первых, [эти игроки знают], как он хочет играть. Во-вторых, это игроки, которые были доступны. В-третьих, он знал, что у него будет не так много времени в «Юнайтед», чтобы добиться успеха.

Сначала [были вопросы по поводу] Лисандро: «Вы уверены?» Да, тен Хаг был в нем уверен, потому что он знает, как Эрик хочет играть.

Как тренер, я делал то же самое. Приходя в клуб и пытаясь что-то привить, я всегда хотел иметь в команде двух-трех человек, с которыми работал ранее. Нужны люди, которые верят в то, что вы делаете. В списке из пяти [потенциальных подписаний] вы выбираете того, кого знаете.

Каземиро не мог поверить в детали и тактические знания, которыми тен Хаг обладал. Он думал, что повидал в «Реале» все.

Именно это я оценил в тот первый год в «Твенте». Эрик помог мне устроиться в клубе. У него распланирована каждая тренировка, каждый перерыв на водопой. До мельчайших деталей – вплоть до того, что мы должны были носить, натягивать или спускать гетры», – сказал бывший ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
logoМанчестер Юнайтед
logoСтив Макларен
logoпремьер-лига Англия
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКаземиро
logoЭрик тен Хаг
logoЛисандро Мартинес
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Макларен о тен Хаге: «Замечательный тактик. Он может видеть вещи на поле, недоступные другим. Игроки многому у него научились, как и я»
9сегодня, 15:40
Макларен об «МЮ» при тен Хаге: «Важны стандарты, дисциплина, поведение. Некоторым это не нравилось, но Эрик никогда не отступал от этого. В этом его сила»
13сегодня, 11:53
Макларен о конфликте тен Хага и Роналду: «Эрик пришел с рядом принципов, установил правила – если игрок не бегал, то не играл. Он не считал, что есть необходимость адаптироваться – а другие тренеры пытались»
109сегодня, 09:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кононов толкнул игрока «КАМАЗа» и спровоцировал массовую потасовку на матче Кубка России. Тренер «Торпедо» получил красную
516 минут назадВидео
Левандовски с 7 голами лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги. Форвард «Барсы» опережает Мбаппе на 2 мяча
1228 минут назад
«Крылья Советов» согласовали назначение Игнашевича вместо Осинькина («Чемпионат»)
5836 минут назад
«Барселона» – «Хетафе». 1:0 – Левандовски открыл счет. Онлайн-трансляция
6839 минут назадLive
16-летний Портер играет за «Арсенал» в матче с «Болтоном». Вратарь – самый молодой футболист старта в истории клуба
743 минуты назад
Каррагер о финансах «Сити»: «Бред, что они зарабатывают больше «Реала», «Барселоны» и «МЮ». Меня не волнует, насколько они успешны, это невозможно»
5155 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Хетафе», «Жирона» против «Райо Вальекано»
14758 минут назадLive
Лига Европы стартует! «МЮ» принимает «Твенте», «Динамо» Киев против «Лацио», ПАОК Оздоева и Чалова играет с «Галатасараем», «Буде-Глимт» победил «Порту»
16758 минут назадLive
Кто сыграл более 100 матчей за «Спартак»? А кого сравнивают с Видичем? Игра, где нужно отгадать футболистов
259 минут назадСпецпроект
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Арсенал» играет с «Болтоном», «Ливерпуль» против «Вест Хэма»
10859 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» – «Болтон». 3:0 – 17-летний Нванери сделал дубль! Онлайн-трансляция
37 минут назадLive
У Кьезы первое результативное действие за «Ливерпуль»: ассист Жоте в матче Кубка лиги с «Вест Хэмом»
113 минут назад
Палестинская футбольная ассоциация ожидает решения ФИФА по Израилю 3 октября
513 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Твенте». 1:0 – Эриксен забил. Онлайн-трансляция
723 минуты назадLive
Защитник «Акрона» Витор: «Винисиус заслуживает «Золотой мяч». Больше 15 лет прошло с тех пор, как его получали бразильцы. Надеюсь, Вини выиграет»
132 минуты назад
«Ливерпуль» – «Вест Хэм». 1:1 – Жота сравнял счет. Онлайн-трансляция
534 минуты назадLive
20-летний сын ван Боммела сделал дубль за АЗ в дебютном матче Лиги Европы
239 минут назад
«Шальке» хочет видеть Рауля главным тренером. Испанец, вероятно, откажется от предложения (Relevo)
142 минуты назад
Нигматуллин о том, что Пьянич был против игры с Россией: «Перемены во взглядах отлично фигурируют в известной песне: «За деньги – да»
655 минут назад
Ашветия о «Локомотиве»: «С «Зенитом» тягаться будет тяжело, их преимущество – финансы и тренер. С таким количеством легионеров собрать единый костяк дано не каждому»
1056 минут назад