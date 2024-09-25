Макларен об игроках из прошлых клубов тен Хага в «МЮ»: «Они знают, как Эрик хочет играть. Каземиро не поверил в его тактику – он думал, что в «Реале» повидал все»
«Во-первых, [эти игроки знают], как он хочет играть. Во-вторых, это игроки, которые были доступны. В-третьих, он знал, что у него будет не так много времени в «Юнайтед», чтобы добиться успеха.
Сначала [были вопросы по поводу] Лисандро: «Вы уверены?» Да, тен Хаг был в нем уверен, потому что он знает, как Эрик хочет играть.
Как тренер, я делал то же самое. Приходя в клуб и пытаясь что-то привить, я всегда хотел иметь в команде двух-трех человек, с которыми работал ранее. Нужны люди, которые верят в то, что вы делаете. В списке из пяти [потенциальных подписаний] вы выбираете того, кого знаете.
Каземиро не мог поверить в детали и тактические знания, которыми тен Хаг обладал. Он думал, что повидал в «Реале» все.
Именно это я оценил в тот первый год в «Твенте». Эрик помог мне устроиться в клубе. У него распланирована каждая тренировка, каждый перерыв на водопой. До мельчайших деталей – вплоть до того, что мы должны были носить, натягивать или спускать гетры», – сказал бывший ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед».
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