Макларен о тен Хаге: «Замечательный тактик. Он может видеть вещи на поле, недоступные другим. Игроки многому у него научились, как и я»
Стив Макларен высказался о тактических знаниях Эрика тен Хага.
«Эрик – замечательный тактик. Он может видеть вещи, происходящие на поле, недоступные взгляду других.
Каждый игрок скажет, что многому научился. Не поймите меня неправильно, были тысячи встреч, но они многому у него научились. И я тоже», – сказал бывший ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Telegraph
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