Макларен о тен Хаге: «Замечательный тактик. Он может видеть вещи на поле, недоступные другим. Игроки многому у него научились, как и я»

Стив Макларен высказался о тактических знаниях Эрика тен Хага.

«Эрик – замечательный тактик. Он может видеть вещи, происходящие на поле, недоступные взгляду других.

Каждый игрок скажет, что многому научился. Не поймите меня неправильно, были тысячи встреч, но они многому у него научились. И я тоже», – сказал бывший ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед».