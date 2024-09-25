«Комо» угостил бесплатной выпивкой болельщиков, смотревших игру в барах, в честь первой победы в Серии А

«Комо» угостил болельщиков бесплатной выпивкой в честь первой победы в Серии А.

Прошлым вечером команда Сеска Фабрегаса на выезде одержала победу над «Аталантой» в 5-м туре чемпионата Италии (3:2).

В честь первой победы клуба в высшем дивизионе Италии, в десяти барах Комо, которые были указаны заранее, был предложен бесплатный напиток всем тем, кто смотрел матч там.

Инициатива называется Cheers 4 Como (Выпьем за «Комо») и была задумана «Комо» еще в прошлом сезоне при каждой победе, которая привела команду к продвижению в Серию А.

«Спасибо нашим болельщикам в Комо за то, что они смотрят сегодня вечером из наших баров-партнеров! Бесплатный напиток за наш счет», – написал клуб в соцсетях, прикрепив фото болельщиков.

Фото: x.com/Como_1907