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Баннер со строкой из песни нацистской группы вывесили фанаты «Магдебурга». Клуб контактирует с ультрас, чтобы прояснить ситуацию

Вокруг немецкого клуба разразился скандал из-за баннера фанатов.

Во время матча с «Карлсруэ» во второй Бундеслиге (2:2) фанаты «Магдебурга» вывесили баннер с надписью «Защищайте родину от чужих флагов – и шагайте вперед, не ведая пощады». Эта фраза оказалась строкой из песни нацистской группы Rien ne va plus.

Немецкий футбольный союз попросил клуб разъяснить ситуацию. «Магдебург» хочет как можно скорее выполнить это требование и уже дистанцировался от фанатского баннера: «ФК «Магдебург» безоговорочно выступает за толерантность и разнообразие. Эти ценности имеют для нас огромное значение и определяют наши повседневные действия».

Клуб второго немецкого дивизиона находится в тесном контакте со своими ультрас и хочет прояснить контекст произошедшего. Возможно, ситуацию объяснит и само фанатское объединение Block U – ранее оно не было замечено в участии в политических акциях.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
logoбундеслига Германия
болельщики
logoКарлсруэ
logoД2 Германия
logoМагдебург
logoНемецкий футбольный союз
Политика
музыка
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