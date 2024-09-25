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  • Гол Мбаппе «Алавесу» был забит после 26 передач – лучший результат сезона Ла Лиги на данный момент
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Гол Мбаппе «Алавесу» был забит после 26 передач – лучший результат сезона Ла Лиги на данный момент

Голу Килиана Мбаппе «Алавесу» предшествовала серия из 26 передач.

Вчера «Реал» обыграл «Алавес» (3:2) в 7-м туре Ла Лиги.

Килиан Мбаппе забил второй гол мадридцев на 40-й минуте матча. Автором результативной передачи стал Джуд Беллингем.

При этом, по данным Opta, серия из 26 непрерывных передач, приведшая к взятию ворот, стала самой длинной среди всех команд Ла Лиги в этом сезоне на данный момент.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJose
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
рекорды
logoКилиан Мбаппе
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