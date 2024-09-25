Гол Мбаппе «Алавесу» был забит после 26 передач – лучший результат сезона Ла Лиги на данный момент
Голу Килиана Мбаппе «Алавесу» предшествовала серия из 26 передач.
Вчера «Реал» обыграл «Алавес» (3:2) в 7-м туре Ла Лиги.
Килиан Мбаппе забил второй гол мадридцев на 40-й минуте матча. Автором результативной передачи стал Джуд Беллингем.
При этом, по данным Opta, серия из 26 непрерывных передач, приведшая к взятию ворот, стала самой длинной среди всех команд Ла Лиги в этом сезоне на данный момент.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJose
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости