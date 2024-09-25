«Реал» о Варане: «Рафаэль навсегда останется в сердцах наших болельщиков как один из величайших центральных защитников в истории клуба»

В «Реале» отреагировали на решение Рафаэля Варана завершить карьеру.

Бывший защитник мадридского клуба и сборной Франции принял решение уйти из футбола в 31 год.

«Мадридский «Реал» хотел бы выразить свою благодарность и восхищение игроком, который теперь является частью истории нашего клуба.

Рафаэль Варан навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Реала» как один из величайших центральных защитников в истории «Реала », который всегда олицетворял ценности нашего клуба.

Мадридский «Реал» хотел бы пожелать ему и его семье удачи в новой главе его жизни», – говорится в заявлении мадридцев.