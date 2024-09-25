«Реал» о Варане: «Рафаэль навсегда останется в сердцах наших болельщиков как один из величайших центральных защитников в истории клуба»
В «Реале» отреагировали на решение Рафаэля Варана завершить карьеру.
Бывший защитник мадридского клуба и сборной Франции принял решение уйти из футбола в 31 год.
«Мадридский «Реал» хотел бы выразить свою благодарность и восхищение игроком, который теперь является частью истории нашего клуба.
Рафаэль Варан навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Реала» как один из величайших центральных защитников в истории «Реала», который всегда олицетворял ценности нашего клуба.
Мадридский «Реал» хотел бы пожелать ему и его семье удачи в новой главе его жизни», – говорится в заявлении мадридцев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Реала»
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