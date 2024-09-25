Масалитин о Пьяниче в ЦСКА: «Необходимости в нем нет, я бы лучше купил хорошего опорника. Приедет – надо спросить про отказ от матча с Россией. Может, перевод неправильный»
В сентябре 2022 года Пьянич выступил против проведения товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины, за которую он в то время выступал. Встреча в итоге не состоялась.
– На сегодняшний день необходимости в подписании Пьянича нет. Эти функции с лихвой выполняют Жемалетдинов и Обляков – свободные плеймейкеры, которые могут разыгрывать, отдать пас и где‑то завершить. Пьянич очень хорошо провел пять лет в «Ювентусе», но в дальнейшем были аренды, где он ничего не показал, а затем был контракт в Эмиратах. Понятно, что мастерство никуда не делось, но ушло физическое состояние. Думаю, в этом состоянии он вряд ли поможет ЦСКА. Потребуется время, чтобы провести его в порядок.
Я бы сэкономил деньги и приобрел более достойных игроков, которые могли бы принести максимум пользы. Наверняка это протеже Марко Николича. Значит, он в нем уверен. То есть тренер берет ответственность за этот трансфер. Но я бы за эти деньги, которые уйдут на зарплату и подъемные Пьяничу, лучше купил хорошего опорника.
– Как оцениваете его слова об отказе играть за сборную Боснии и Герцеговины против команды России?
– Понятно, что он едет за деньги. Без денег он бы сюда не приехал – 100%. А как приедет, надо спросить у него, что он имел в виду. Может, это неправильный перевод.
Понятно, что нам тогда объявили бойкот, а Босния и Герцеговина должна была стать первой командой, которая сыграет с нами. Может, решили в тот момент взять паузу или что‑то еще. Пресса может раздуть из мухи слона. Приедет – надо спросить, почему так произошло и что он имел в виду. Может, все будет совсем по‑другому, – сказал бывший игрок армейцев.
Пьянич – почти в ЦСКА. Что мы знаем о переходе экс-звезды «Барсы» и «Юве»
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